जम्मू-कश्मीर की महानपुर हाई सिक्योरिटी जेल तैयार! खूंखार आतंकियों का नया ठिकाना बनेगी, अमित शाह करेंगे उद्घाटन
कठुआ के महानपुर में बन रही हाई सिक्योरिटी जेल का उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जिसमें मुख्य सचिव और गृह ...और पढ़ें
HighLights
उच्च अधिकारियों ने महानपुर हाई सिक्योरिटी जेल का निरीक्षण किया।
जेल में 600 खूंखार कैदियों और आतंकियों को रखा जाएगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जेल का उद्घाटन करने आएंगे।
जागरण संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर में बन रही हाई सिक्योरिटी जेल लगभग तैयार हो चुकी है। इसे कठुआ जिले के महानपुर में बनाया जा रहा है। इसके के चलते शनिवार को उच्च स्तर के अधिकारियों ने हाई सिक्योरिटी जेल का दौरा किया और इसके कामकाज का निरीक्षण किया।
प्रदेश के मुख्य सचिव अटल ढुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजीपी एस जे एम जिलानी समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने जेल का दौरा कर जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया।
जेल में 600 कैदियों के रखे जाने की व्यवस्था
बता दें कि इस जेल में 600 कैदियों के रखे जाने की व्यवस्था होगी। यह जेल आधुनिक उपकरणों और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के साथ पूरी तरह से लैस है। देश की बड़ी जेलों की तुलना में बन रही महानपुर की जेल भी कम नहीं होगी।
खूंखार आतंकियों और बड़े अपराधियों को रखा जाएगा
इस जेल में प्रदेश की जेलों में बंद खूंखार आतंकियों और बड़े अपराधियों को रखा जाएगा। अगले एक महीने तक जेल के बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्घाटन करने आएंगे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस जेल का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों ने दौरे के दौरान जेल का निर्माण कर रहे अधिकारियों से कहा कि वह जल्द से जल्द काम को पूरा करें ताकि जेल को संचालित किया जा सके।