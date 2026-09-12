जम्मू-कश्मीर की महानपुर हाई सिक्योरिटी जेल तैयार! खूंखार आतंकियों का नया ठिकाना बनेगी, अमित शाह करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर में बन रही हाई सिक्योरिटी जेल लगभग तैयार हो चुकी है। इसे कठुआ जिले के महानपुर में बनाया जा रहा है। इसके के चलते शनिवार को उच्च स्तर के अधिकारियों ने हाई सिक्योरिटी जेल का दौरा किया और इसके कामकाज का निरीक्षण किया।

प्रदेश के मुख्य सचिव अटल ढुल्लू, गृह सचिव चंद्राकर भारती और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजीपी एस जे एम जिलानी समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने जेल का दौरा कर जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया। जे ल में 600 कैदियों के रखे जाने की व्यवस्था बता दें कि इस जेल में 600 कैदियों के रखे जाने की व्यवस्था होगी। यह जेल आधुनिक उपकरणों और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के साथ पूरी तरह से लैस है। देश की बड़ी जेलों की तुलना में बन रही महानपुर की जेल भी कम नहीं होगी।