    Jammu Kashmir Panchayat Election: मार्च के बाद कभी भी हो सकता है पंचायत चुनाव, MLA जसरोटिया ने कार्यकर्ताओं किया अलर्ट

    By Ajay Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    कठुआ से, नए साल में मार्च के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। विधायक राजीव जसरोटिया ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसान मेले में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें।

    Hero Image

    मार्च के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव, तैयारी में जुटें: जसरोटिया। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, कठुआ। नए साल में मार्च के बाद प्रदेश में कभी भी पंचायत चुनाव हो सकते हैं। लिहाजा आप लोग इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पंचायत का चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में कहीं अधिक चुनौती पूर्ण होता है।

    लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं तो एक बड़ी प्रक्रिया पूरी होनी है। इसलिए इसके लिए तैयार रहें। इसकी जानकारी जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने शुक्रवार अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में दी।

    बैठक का उद्देश्य दो दिसंबर को कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र घाटी में होने वाले किसान मेले को लेकर था। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि मेले में बड़े स्तर पर पहुंचें।

    हर एक पंचायत के अधीन गांव में वाहनों को भेजा जाएगा। इन वाहनों में वे लोग बड़े स्तर पर लोगों को लेकर किसान मेले में पहुंचें और मेले में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं।

