केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कठुआ के चकरा में जेएंडके बैंक की 'ईजी बैंकिंग यूनिट' का किया उद्घाटन

डिजिटल डेस्‍क, कठुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का विस्तार करते हुए, जम्मू-कश्मीर (J&K) बैंक ने आज कठुआ जिले के हीरानगर स्थित चकरा गांव में एक 'ईजी बैंकिंग यूनिट' (EBU) का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ के बीच इस यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक राजीव जसरोटिया, कठुआ के उपायुक्त राजेश शर्मा और बैंक के महाप्रबंधक व मंडल प्रमुख (जम्मू) अशोक गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुलदीप राज, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बैंक के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस नई बैंकिंग यूनिट के खुलने से चकरा और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को अब अपने घर के करीब ही बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे उनके लिए अपनी रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को गहरा करने के बैंक के निरंतर प्रयासों का एक अहम हिस्सा है।