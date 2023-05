Jammu Kashmir: बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल तीन लोगों पर केस दर्ज

जम्मू, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को बारामूला पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

इन तीनों आरोपितों की पहचान भी हो गई है। आरोपितों की पहचान तौसीफ अहमद पर्रे, गुलाम मोहम्मद लोन और शहजाद अहमद मलिक के रूप में हुई है, जिन्हें हिरासत में लिया गया और सेंट्रल जेल कोटभलवाल, जम्मू में रखा गया है।

