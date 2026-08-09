जम्मू के गंग्याल में डिप्टी CM के काफिले से टकराई गाड़ी, बिहार के युवक की गई जान
जम्मू के गंग्याल में एक सड़क हादसे में बिहार के युवक भरत की मौत हो गई। यह हादसा डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के काफिले की एक गाड़ी से हुआ, जिसकी पुलिस जा ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू के गंग्याल में सड़क हादसे में युवक की मौत।
डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ी से हुई टक्कर।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। शहर के बाहरी इलाके गंग्याल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार निवासी युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक को टक्कर मारने वाली गाड़ी जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के काफिले का हिस्सा थी।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार की है जब काफिले की गाड़ी डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी को उनके गंतव्य पर छोड़कर वापस जम्मू लौट रही थी। उसी दौरान गंग्याल के पास सड़क पार कर रहा भरत नामक युवक गाड़ी की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे के बाद गाड़ी के चालक और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।