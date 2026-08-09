जम्मू के गंग्याल में डिप्टी CM के काफिले से टकराई गाड़ी, बिहार के युवक की गई जान

डिजिटल डेस्क, जम्मू। शहर के बाहरी इलाके गंग्याल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार निवासी युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक को टक्कर मारने वाली गाड़ी जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के काफिले का हिस्सा थी।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार की है जब काफिले की गाड़ी डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी को उनके गंतव्य पर छोड़कर वापस जम्मू लौट रही थी। उसी दौरान गंग्याल के पास सड़क पार कर रहा भरत नामक युवक गाड़ी की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।