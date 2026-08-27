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कौन हैं शीतल देवी? खेलो इंडिया संवाद में PM मोदी ने की जमकर तारीफ, जम्मू-कश्मीर की बेटी को बताया देश का गौरव

By Vikas AbrolEdited By: Dallu Slathia
Updated: Thu, 27 Aug 2026 12:34 PM (IST)

Who is Sheetal Devi: पीएम मोदी ने 'खेलो इंडिया संवाद' में शीतल देवी को देश का गौरव बताया, उनके खेल ...और पढ़ें

पीएम मोदी ने की जम्मू-कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी की तारीफ। (फाइल फोटो)

पीएम मोदी ने की जम्मू-कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी की तारीफ(फाइल फोटो)

HighLights

  1. पीएम मोदी ने शीतल देवी को देश का गौरव बताया।

  2. शीतल देवी ने पैरालिंपिक में पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।

  3. 17 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड पाने वाली पहली खिलाड़ी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। हमारी बेटी शीतल देवी ने जब पैरालंपिक में मेडल जीता, तो पूरा जम्मू-कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात आज ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में शीतल देवी की उपलब्धि का जिक्र करते हुए यह बात कही।  प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हमें बेहतरीन इंसान बनाता है। खेल उठना गिरना और गिरकर फिर उठना सिखाता है। 

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि तीरंदाजी में हमारी एक बेटी है। हम सभी उसका नाम जानते हैं। वह है शीतल देवी। शीतल देवी के अलावा अन्य पैरा ओलिंपिक पदक विजेता भी हैं जिन्हें मैं बहुत स्नेह करता हूं। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं बहुत गर्व महसूस करता हूं। स्पोर्ट एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट हमें बेहतर जीवन जीतने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं शीतल देवी के बारे में...

कौन हैं शीतल देवी

शीतल देवी एक तीरंदाज खिलाड़ी हैं, उनकी बाजू नहीं हैं।  वह अपने पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करके तीर चलाती हैं।  वह जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के लोईधार गांव की रहने वाली हैं। वह पेरिस पैरालिंपिक्स खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा के मिश्रित टीम इवेंट में भाग लेकर कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। उन्होंने 10 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। 

2025 में शीतल देवी (18 साल) ने ग्वांगजू में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में तुर्किये की विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराकर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग का गोल्‍ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था।

17 वर्ष में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित

शीतल ने साल 2023 में पैरा एशियाड खेलों में दो स्वर्ण पदकों के साथ एक रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही एशियाई प्रतियोगिता में भी शीतल देवी ने स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए थे। शीतल देवी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला था। मात्र 17 वर्ष की आयु में अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली वह देश की पहली खिलाड़ी हैं।

पीएम मोदी ने फौजा सिंह के जीवन का किया जिक्र

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी फौजा सिंह के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वष्र से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह का निधन हो गया। फौजा सिंह इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियो स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा फायदा होता है जो असली खिलाड़ी होता हैं उनमें ड्रग्स और नशे से दूर रहने की अादत बन जाती है। आज स्पोर्ट बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उबरा है।

मेजर ध्यानचंद को भी किया याद

इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशभर के खिलाड़ियों को कहा आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलाजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माई भारत के लाखों लाख स्वयंसेवियां का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में देशभर के एथलीट और खेल जगत के महानुभावी शामिल हुए हैं। दो दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोटर्स डे भी है। मैं आप सभी को, देशभर के युवाओं और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यान चंद जी को भी याद करने का भी अवसर होता है।