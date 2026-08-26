जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज का फिरकी जादू छाया! आबिद ने 9 विकेट लेकर वेस्ट जोन को किया ढेर, नॉर्थ जोन सेमीफाइनल में

जागरण संवाददाता , जम्मू: बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज आबिद मुश्ताक ने वेस्ट ज़ोन की बैटिंग लाइन-अप को चारों खाने चित कर दिया, और मैच में नौ विकेट लेकर नॉर्थ ज़ोन को दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। नॉर्थ ज़ोन की टीम में जम्मू कश्मीर के छह खिलाड़ी और तीन अधिकारी शामिल थे, जिनमें हेड कोच अजय शर्मा भी शामिल थे।

टीम ने बेंगलुरु बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत हासिल की। हालांकि इन सब के बीच एक नाम जो क्रिकेट फैन्स की जुबान पर है वह है आबिद मुश्ताक। पहले पढ़िए मैच में क्या हुआ जीत के लिए 265 रन का पीछा करते हुए, वेस्ट ज़ोन की टीम 234 रन पर आउट हो गई, क्योंकि पिच पर गेंदबाज को मदद मिल रही थी। मुशीर खान वेस्ट ज़ोन के लिए टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 126 गेंदों पर शानदार 96 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल थे, जबकि कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 70 गेंदों पर सात चौकों की मदद से कीमती 66 रन बनाए। इन कोशिशों के बावजूद, वेस्ट ज़ोन 30 रन से पीछे रह गया।

आबिद मुश्ताक मैच विनर जम्मू-कश्मीर के 29 साल के आबिद मुश्ताक मैच विनर रहे, उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में चार और विकेट लिए। निशांत सिंधु ने दूसरी पारी में दो विकेट लेकर अटैक का साथ दिया, जबकि अर्शदीप सिंह ने दूसरी पारी में एक और विकेट लिया। उन्होंने पहली पारी में तीन विकेट लिए थे।

JKCA के 6 खिलाड़ी नॉर्थ ज़ोन टीम में यह बताना ज़रूरी है जेकेसीए के छह खिलाड़ी कप्तान कन्हैया वधावन, कामरान इकबाल, अब्दुल समद, सुनील कुमार, आबिद मुश्ताक और साहिल लोत्रा - 15 सदस्यों वाली नॉर्थ ज़ोन टीम में हैं। इसके अलावा, जेकेसीए के तीन अधिकारी - मुख्य कोच अजय शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट अभिजीत बुंदेला और मालिश करने वाले नरेश कुमार - उत्तर क्षेत्र के सहयोगी स्टाफ में शामिल हुए।