जम्मू में रोशनी एक्ट की आड़ में बंटी सरकारी जमीन! लाखों कनाल पर मालिकाना हक, 90% लाभार्थी मुस्लिम होने का दावा

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू व आसपास के क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रोशनी एक्ट लाया गया। जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उस समय तर्क दिया कि सदियों से लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसे खाली करवाना अब संभव नहीं। ऐसे में इन जमीनों के कब्जाधारियों को मालिकाना अधिकार देकर सरकार को जो राजस्व प्राप्त होगा, उसे बिजली उत्पादन पर खर्च किया जाएगा।

सुनने में तो शुरूआती दौर में यह काफी अच्छा लगा लेकिन कुछ ही सालों में इस रोशनी एक्ट का असली चेहरा सामने आ गया। इस कानून के तहत जम्मू में एक से डेढ़ लाख कनाल सरकारी जमीन के मालिकाना अधिकार कब्जाधारियों को दिए गए।

जमीन पाने वालों में 85 से 90 प्रतिशत मुस्लिम रोशनी एक्ट के तहत ये जमीन पाने वालों में 85 से 90 प्रतिशत मुस्लिम थे। कानून की आड़ में लैंड जिहाद का खुलासा होने के बाद जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में इस कानून को निरस्त करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।

यह मामला जम्मू-कश्मीर के हाईकोर्ट में भी पहुंचा, जिसकी सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि जम्मू की जनसांख्यिकी में बदलाव के उद्देश्य से यह कानून लाया गया। अब यह सारा कच्चा-चिट्ठा बुधवार को इक्कजुट जम्मू केंद्रीय समिति के समक्ष रखने जा रहा है।

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जनसांख्यिकी बदलाव की साजिश का लगाया आरोप इक्कजुट जम्मू के संस्थापक एडवोकेट अंकुर शर्मा के अनुसार बुधवार को उनकी समिति सदस्यों से भेंट हो सकती है और इस दौरान वह उन्हें स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से कश्मीर के नेताओं व पार्टियों ने जम्मू की जनसांख्यिकी में बदलाव करने के लिए साजिशें रची और किस तरह से जम्मू शहर के चारो ओर मुस्लिम समुदाय को बसाया गया।

राेशनी एक्ट भी इसी साजिश का एक हिस्सा था जिस पर उन्हाेंने समय रहते आवाज उठाई और हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार को रोशनी एक्ट के तहत लोगों को दी गई जमीनें वापस लेनी पड़ी। तीन मस्जिद से 100 से अधिक तक पहुंचने का दावा अंकुर शर्मा के अनुसार इक्कजुट जम्मू ने जनसांख्यिकी बदलाव पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें स्पष्ट है कि किस तरह वर्ष 1994 में जम्मू शहर में मात्र तीन मस्जिद हुआ करती थी जिनकी संख्या अब 100 से अधिक है। बठिंडी में किस तरह जंगलों पर कब्जा हुआ और यहां एक घनी आबादी बस चुकी है।

एडवोकेट अंकुर शर्मा बताते है कि जम्मू में केवल रोहंग्यिा या बंगलादेशी नागरिकों से ही जनसांख्यिकी बदलाव नहीं किए गए, बल्कि राजनीतिक संरक्षण देकर यहां मुस्लिमों को बसाया गया और यह सब बातें मौका मिलने पर केंद्रीय समिति के समक्ष रखी जाएगी।

20.55 लाख कनाल पर था कब्जा वर्ष 2001 में जब रोशनी एक्ट लाया गया तो उस समय जम्मू-कश्मीर की कुल 20.55 लाख कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा था। एक्ट के तहत जम्मू जिले में करीब एक से डेढ़ लाख कनाल सरकारी जमीन के मालिकाना अधिकार कब्जाधारियों को दिए गए।