Weather Update: जम्मू-कश्मीर में अब बदलेगा मौसम का मिजाज; 24-25 अक्टूबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में फिलहाल मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है, लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को कुछ इलाकों में मौसम करवट ले सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इसके बाद 26 से 29 अक्टूबर तक मौसम एक बार फिर मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों में जहां लोगों को फिलहाल शुष्क मौसम देखने को मिलेगा, वहीं सप्ताहांत में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

ऐसे में अगले कुछ दिनों का मौसम खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम रहने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि 23 अक्टूबर की शाम तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में मौसम की स्थिति अलग रह सकती है। 18 अक्टूबर को भी मौसम रहेगा ज्यादातर साफ मौसम विभाग के अनुसार, 18 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि मैदानी और निचले इलाकों में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियां अलग रह सकती हैं।

अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की शाम तक जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की व्यापक गतिविधियों के संकेत नहीं हैं।

शुष्क मौसम के इस दौर में लोगों को फिलहाल बारिश और बर्फबारी से राहत मिल सकती है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की स्थानीय परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी होगा। बादलों के साथ बारिश-बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 24 और 25 अक्टूबर को बदलाव के संकेत दिए गए हैं। इन दो दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है।

इस दौरान मौसम केवल बादलों तक सीमित नहीं रह सकता। विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज झोंकों वाली हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए।