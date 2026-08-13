Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़-भूस्खलन का भी खतरा, जानें आज का मौसम
जम्मू-कश्मीर में बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान निचले इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भ ...और पढ़ें
HighLights
19 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी।
निचले इलाकों में बाढ़, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा।
मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में कभी वर्षा तो कभी चिलचिलाती धूप बेहाल कर रही है। कभी उमस तो कभी बौछार सावन के यौवन का अहसास करवा रही है। लगभग हर दिन वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों में पुंछ में 53 मिमी, पुलवामा में 57.5 मिमी, अवंतीपोरा में 47.8 मिमी और राजौरी में 44 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 अगस्त तक भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान सुबह और दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में तेज बौछारें पड़ सकती हैं।
16 से 19 अगस्त के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जिलों में भारी बारिश और तेज बौछारों के आसार हैं। 20 से 22 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
16 से 19 अगस्त तक सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने 16 से 19 अगस्त के दौरान जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। कश्मीर संभाग के एक-दो जिलों में भी तेज बौछारें पड़ सकती हैं।
फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक तेज बारिश से निचले इलाकों में अचानक बाढ़ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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जम्मू और श्रीनगर में तापमान
बुधवार को जम्मू में 35.4 डिग्री तापमान, श्रीनगर में 31.7 डिग्री रिकार्ड किया गया, लेकिन गर्मी बेहाल करती रही। जम्मू-कश्मीर में बुधवार को मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच जम्मू में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में 31.7, कटड़ा में 33.0 और बनिहाल में 32.7 डिग्री तापमान रहा।
वहीं गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।पिछले 24 घंटों में जम्मू में 0.6 मिमी, कटड़ा में 1.6 मिमी और भद्रवाह में 2.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहा।