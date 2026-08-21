Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में उमस के बीच बरसेंगे बादल, 29-31 अगस्त तक तेज बारिश के आसार; जानें मौसम अपडेट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने वाला है। हालांकि बीच-बीच में बारिश और गरज के साथ बौछारें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती हैं। विभाग का कहना है कि खासकर जम्मू संभाग में कुछ स्थानों पर सुबह और दोपहर के समय तेज बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा...

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 और 22 अगस्त को जम्मू संभाग के कई इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में सुबह और दोपहर के समय अचानक तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

23 से 28 अगस्त तक उमस बरकरार 23 से 28 अगस्त के बीच भी मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा। इस दौरान सुबह और दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसका मतलब है कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह शुष्क मौसम की उम्मीद नहीं है।

29 से 31 अगस्त के बीच बढ़ सकती बारिश मौसम विभाग के अनुसार, 29 से 31 अगस्त के बीच छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खासकर जम्मू संभाग में सुबह और दोपहर के समय कुछ इलाकों में कम समय के लिए तेज बारिश हो सकती है।

अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा वहीं, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों में तेज बारिश के कारण अचानक बाढ़, जलभराव और कीचड़ के साथ भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।