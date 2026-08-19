Weather Update: जम्मू-कश्मीर में रात से बरस रहे बादल! अगले कुछ घंटे भारी; कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट
Jammu-Kashmir Weather 19 August: जम्मू-कश्मीर में देर रात से रुक-रुककर बारिश जारी है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई है।
HighLights
जम्मू-कश्मीर में देर रात से रुक-रुककर बारिश जारी।
मौसम विभाग ने अगले 3-5 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई।
27 अगस्त तक गर्मी, उमस और हल्की बारिश का पूर्वानुमान।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम ने फिर करवट ली है। कई इलाकों में देर रात से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के साथ रियासी, राजौरी, पुंछ, बनिहाल-रामबन और किश्तवाड़ में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी इन इलाकों में मौसम की गतिविधियों को लेकर अपडेट जारी किया है।
विभाग का कहना है कि अगले 3-5 घंटों में कई जगहों पर बारिश और तूफान के साथ बारिश जारी रह सकती है। त्राल और आसपास के इलाकों, गांदरबल के कुछ हिस्सों (कांगन इलाके सहित), बडगाम, शोपियां, कुलगाम के पहाड़ी इलाकों, पुंछ, राजौरी, रियासी, रामबन और किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।
जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश
|स्थान
|पिछले 24 घंटे में बारिश
|जम्मू
|88.7 मिमी
|सांबा
|85 मिमी
|कठुआ
|76.6 मिमी
|कटरा
|48 मिमी
|उधमपुर
|32.2 मिमी
आगे कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, 20 से 22 अगस्त तक आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और तूफान की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है।
वहीं 23 से 27 अगस्त के बीच आम तौर पर गर्मी और उमस रहेगी। सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश और तूफान की संभावना है।
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग ने सलाह दी है कि कुछ खास इलाकों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश से अचानक बाढ़, कीचड़ का बहाव और भूस्खलन हो सकता है। कुछ संवेदनशील इलाकों में पत्थर गिरने/भूस्खलन की संभावना है। वहीं किसान फसल की कटाई और खेती से जुड़े दूसरे काम जारी रख सकते हैं।