Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में फिर होगी बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी; जानें मौसम का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 अक्टूबर के दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 17 से 23 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए किसानों को सेब और धान की कटाई जारी रखने तथा काटी गई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। विशेषकर जम्मू संभाग में धान की कटाई और मड़ाई कर रहे किसानों को बारिश से फसल बचाने के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए।