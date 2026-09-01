Jammu Weather 1st Sept: जम्मू में भारी बारिश की चेतावनी, कठुआ, राजौरी, रियासी में भी अलर्ट, जानें मौसम का हाल

जागरण संवाददाता, जम्मू: जम्मू संभाग में भीषण उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है।

मौसम के अनुसार, 1 सितंबर को जम्मू और कठुआ जिले में भारी बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि प्रदेश के बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

वहीं 2 सितंबर को राजौरी, रियासी, ऊधमपुर, जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में यलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 सितंबर से मौसम का मिजाज सुधरेगा और इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी।

शहर का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस

इससे पहले सोमवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। तेज धूप और हवा में अत्यधिक नमी के कारण लोग दिनभर पसीने से तरबतर रहे। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।