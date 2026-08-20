Weather Update: जम्मू-कश्मीर में बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में भारी बौछार की चेतावनी; बाढ़-भूस्खलन का भी अलर्ट
Jammu-Kashmir Weather 20 August: जम्मू-कश्मीर में मंगलवार रात से रुक-रुक कर बारिश जारी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
HighLights
मंगलवार रात से जम्मू-कश्मीर में रुक-रुक कर बारिश जारी।
कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट।
लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में मंगलवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश जारी है। वर्षा के चलते निचले क्षेत्रों में हल्का जल भराव होने से लोगों को खासी परेशनियों का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर से मिली जानकारी अनसार उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों के अलावा रियासी, राजौरी, पुंछ, बनिहाल-रामबन, किश्तवाड़ तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी।
मौसम विभाग का कहना है कि आज भी कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। आगे भी कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। त्राल व आसपास के क्षेत्रों, गांदरबल के कंगन इलाके, बडगाम, शोपियां, कुलगाम के पहाड़ी क्षेत्रों तथा पुंछ, राजौरी, रियासीए रामबन और किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज और भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय बाढ़, मलबा गिरने और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिरने और भूस्खलन की भी आशंका है। लोगों को ऐसे क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जम्मू में 88.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज
जम्मू-कश्मीर में बुधवार को मौसम का मिजाज सुहावना बना रहा। जम्मू का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम रहा। जम्मू में पिछले 24 घंटों के दौरान 88.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
कटड़ा में दिनभर बारिश
कटड़ा में दिनभर बारिश का असर देखने को मिला और पिछले 24 घंटों में 98.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बनिहाल में 20.7, बटोत में 28.8 और भद्रवाह में 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कश्मीर संभाग में गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा और 24 घंटे में 4.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री, पहलगाम में 25.2 डिग्री और कुपवाड़ा में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में दिन के दौरान 14.2 मिलीमीटर बारिश हुई।