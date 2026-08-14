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    जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में तेज बारिश, अगले 3 घंटे अलर्ट; अनंतनाग में बिजली गिरने से 2 मरे, सोनमर्ग में बादल फटा

    By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:38 PM (IST)

    Jammu Kashmir Weather Update: जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में बारिश और तूफान जारी है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अनंतनाग में बिजली गिरने स ...और पढ़ें

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में बारिश और तूफान जारी।

    2. अनंतनाग में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत।

    3. सोनमर्ग के रंगा मोड में बादल फटने से तबाही।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजौरी, शोपियां, कुलगाम, श्रीनगर के पूर्वी हिस्सों, अनंतनाग और आस-पास के इलाकों, बनिहाल-रामबन, किश्तवाड़ और आस-पास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो रही है।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-5 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश और तूफान का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान गांदरबल, श्रीनगर के पूर्वी हिस्सों, हजरतबल-ज़कूरा एक्सिस, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, त्राल, गांदरबल के पहाड़ी इलाकों, रामबन, उधमपुर, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ और आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं तेज़ बारिश हो सकती है।

    मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की 

    मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तेज़ बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, कीचड़ खिसकने और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है। वहीं कुछ संवेदनशील इलाकों में पत्थर गिरने की काफी संभावना है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि बिना वजह घर से न निकलनें। विभाग ने जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में 19 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

    बिजली गिरने से दो लोगों की मौत

    दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में गुरुवार को बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अनंतनाग ज़िले के गवरन नार्ड इलाके में बिजली गिरी जिससे गवरन के मोहम्मद याकूब चार्ड के बेटे फैज़ान अहमद (18) और रेडवानी गवरन के नज़ीर अहमद के बेटे बिलाल अहमद बट्टाना (16) की मौत हो गई। इस घटना में रेडवानी गवरन के ही रहने वाले सज्जाद अहमद बट्टाना (15) और शरीफ़ अहमद बट्टाना घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लारनू ले जाया गया

    सोनमर्ग के रंगा मोड में बादल फटने से भारी तबाही

    सोनमर्ग के रंगा मोड इलाके में गुरुवार को बादल फटने की घटना सामने आई, इससे भारी तबाही हुई। बाढ़ के कारण नदियों के जलस्तर में अचानक भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी के किनारों और जल स्रोतों के पास न जाने की सलाह दी गई है।

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