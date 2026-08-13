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    Kal Ka Mausam: बारिश के लिए तैयार रहें! जम्मू में सुबह बौछारों के बाद शाम को तेज वर्षा का अलर्ट, जानें पूरा अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:02 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में 19 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 16 से 19 अग ...और पढ़ें

    जम्मू संभाग में सुबह से दोपहर तक बदलेगा मौसम। (फाइल फोटो)

    जम्मू संभाग में सुबह से दोपहर तक बदलेगा मौसम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर में 19 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

    2. कुछ जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना है।

    3. 16-19 अगस्त के बीच बाढ़, भूस्खलन का खतरा।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 19 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में तेज वर्षा भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि कल जम्मू-कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा...

    14 अगस्त को जम्मू संभाग में सुबह के समय कई जगह बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोपहर और शाम के समय कई हिस्सों में फिर से तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं।

    15 अगस्त को भी बारिश का दौर

    वहीं, 15 अगस्त को देर रात से सुबह तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोपहर और शाम के समय भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

    16 से 19 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग ने 16 से 19 अगस्त के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस अवधि में जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ जम्मू संभाग के कुछ जिलों में थोड़े समय के लिए तेज बारिश होने की संभावना है। कश्मीर संभाग के एक-दो जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है।

    20 से 22 अगस्त तक कुछ स्थानों पर बारिश

    20 से 22 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर में कुछ-कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

    अचानक बाढ़ का खतरा

    मौसम विभाग के अनुसार, 16 से 19 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर तेज भारी बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी धंसने की स्थिति बन सकती है। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है।

    खबरें और भी

    मौसम केंद्र श्रीनगर ने लोगों से मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और भारी बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है

     

     