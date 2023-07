Jammu-Kashmir: भारतीय सेना के उपप्रमुख ने कारगिल का किया दौरा, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

Jammu-Kashmir भारतीय सेना के उप प्रमुख (वीसीओएएस) लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार (Suchindra Kumar) ने शनिवार को कारगिल और फुकचे के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। भारतीय सेना ने ये जानकारी दी। वीसीओएएस सुचिंद्र कुमार ने शहीद जवानों की याद में लद्दाख के कारगिल और रेजांग ला युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उन्होंने भातीय सेना की तारीफ की।

भारतीय सेना के उपप्रमुख ने कारगिल का किया दौरा।

कारगिल, एएनआई। भारतीय सेना के उप प्रमुख (वीसीओएएस) लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने शनिवार को कारगिल और फुकचे के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। भारतीय सेना ने ये जानकारी दी। शहीद सैनिकों के दी श्रद्धांजलि वीसीओएएस सुचिंद्र कुमार ने शहीद जवानों की याद में लद्दाख के कारगिल और रेजांग ला युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। सेना ने कहा सेना के उपप्रमुख (वीसीओएएस) लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने कारगिल और फुकचे के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल और व्यावसायिकता के लिए उनकी सराहना की।

