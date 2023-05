'भारतीय रेलवे के विकास से बहुत प्रभावित हूं', कश्मीर में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर बोले मालदीव के मंत्री

रियासी, एजेंसी। मालदीव के नेशनल प्लानिंग, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचे चिनाब ब्रिज की सराहना करते हुए कहा, "भारतीय रेलवे देश में जो विकास ला रहा है, उससे बहुत प्रभावित हूं।"

A delegation of Ministers from Maldives including Minister for National Planning, Housing & Infrastructure, Mohamed Aslam and MoS for National Planning, Housing & Infrastructure, Shifaz Ali visits the highest railway bridge in the world over the Chenab River on 17th May. pic.twitter.com/gFFneMYIDU