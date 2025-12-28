नए साल पर वैष्णो देवी धाम की बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात, खुफिया एजेंसियों ने भी संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, कट़़ड़ा। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा पर देशभर से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद को देखते हुए माता वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटड़ा तक सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है।

यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित व सुखमय बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को भी तैनात किया गया है। आधार शिविर कटड़ा में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है, जबकि खुफिया एजेंसियां भी यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

खुफिया विभाग भी कर रही निगरानी माता वैष्णो देवी भवन परिसर में पुलिस, सीआरपीएफ और खुफिया विभाग की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी कर रही हैं। वहीं भवन से लेकर आधार शिविर तक सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाबलों द्वारा निरंतर गश्त की जा रही है। यात्रा मार्ग पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है, जबकि कटड़ा के प्रमुख स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन परिसर और आधार शिविर कटड़ा में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है।

गाड़ियों और राहगीरों की सघन जांच कटड़ा से सटी सभी पुलिस चौकियों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आने-जाने वाले सभी गाड़ियों और राहगीरों की सघन जांच की जा रही है। इसके साथ ही भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के रूप में सेवाएं देने वाले मजदूरों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और समय-समय पर उनकी जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।