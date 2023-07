Vaishno Devi Yatra भूस्खलन से चार दिन से बंद मां वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग को श्राइन बोर्ड प्रशासन ने मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। हालांकि इस मार्ग से श्रद्धालुओं को सिर्फ भवन पर जाने की अनुमति है वापस उन्हें पारंपरिक मार्ग से ही आना पड़ेगा। क्योंकि बैटरी कार मार्ग पर जहां भूस्खलन हुआ है वहां पहाड़ी के साथ अभी अस्थायी मार्ग तैयार किया गया है।

Vaishno Devi Yatra: श्रद्धालुओं के लिए खुला बैटरी कार मार्ग, मौसम खराब होने के चलते बंद था मार्ग

