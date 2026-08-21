जम्मू में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बस ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोग घायल
जम्मू के झज्जर कोटली के पास श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 15 स्टाफकर्मी घायल हो गए।
HighLights
झज्जर कोटली के पास वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई
बस के ब्रेक फेल होने से 15 स्टाफकर्मी घायल हुए
सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया
डिजिटल डेस्क, जम्मू। जिले के अंतर्गत झज्जर कोटली के पास शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के स्टाफ की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार, बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसे से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का पता लगाने में जुटी है।
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