जम्मू में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बस ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जिले के अंतर्गत झज्जर कोटली के पास शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के स्टाफ की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसे से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का पता लगाने में जुटी है।

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