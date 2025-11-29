Language
    माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देने के विरोध में हिंदू संगठनों के आंदोलन का शंखनाद

    By ASHOK SHARMAEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:16 PM (IST)

    माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले के खिलाफ हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि कॉलेज एक धार्मिक स्थल के पास है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। संगठनों ने कॉलेज प्रशासन से प्रवेश रद्द करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। 

    कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। मुस्लिम छात्रों को श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIDE) में एमबीबीएस में प्रवेश देने के विरोध में आज जम्मू के कई संगठन सड़कों पर उतर आए।

    इन संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम छात्रों को दिया गया प्रवेश रद नहीं किया गया तो जम्मू बंद सहित आंदोलन को तेज किया जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार होगी। 

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में जम्मू के 60 सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संगठन शामिल हैं। शनिवार को संघर्ष समिति के सदस्य रघुनाथ मंदिर चौक में एकत्रित हुए और यहां से आंदोलन का शंखनाद किया। 

    इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों के सदस्य यहां से रैली निकालेंगे जो सिटी चौक व शालामार से होते हुए इंदिरा चौक में सम्पन्न होगी। उसके पश्चात समिति सदस्य जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संघर्ष समिति मेडिकल कालेज के पहले सत्र में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को अलाट करने का विरोध कर रही है । 

    संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस पूरी तरह से हिंदुओं के दान से बना हुआ है और यह लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का भी सवाल है। अगर अन्य कई ऐसे मेडिकल कालेजों में एक विशेष समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं तो इस मेडिकल कालेज के लिए क्यों नहीं? 

    श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा से लेकर अन्य पूरे क्षेत्र में जहां मास-शराब सभी प्रतिबंधित है, ऐसे में सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर पाएगी कि इस प्रकार मुस्लिम समुदाय के ही अधिकांश छात्रों को यहां पर एडमिशन देने से मास का सेवन नहीं होगा। हिंदू समुदाय यह सहन नहीं करेगा और जब तक यहां पर शत-प्रतिशत हिंदुओं को एडमिशन नहीं दी जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।