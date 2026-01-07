श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर संघर्ष समिति ने मनाया जश्न, 45 दिन का आंदोलन सफल

जागरण संवाददाता, जम्मू। लगभग 45 दिनों तक चला श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आंदोलन आज ढोल-नगाड़ों, मिठाइयों और उल्लास के माहौल के बीच सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर समिति से जुड़े सभी संगठनों और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयाँ बांटीं, ढोल की थाप पर डांस किया और खुशियां मनाईं।

आंदोलनकारियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को आखिरकार बंद कर दिया गया है। संघर्ष समिति का कहना था कि उक्त मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अनिवार्य होती है। इसी कारण लंबे संघर्ष के बाद कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया गया।

समिति ने यह भी दोहराया कि श्री माता वैष्णो देवी का चढ़ावा परंपराओं और विधि-विधान के अनुसार ही होना चाहिए तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जो हिंदू समाज के हितों के विरुद्ध हो।