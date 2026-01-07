Language
    श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर संघर्ष समिति ने मनाया जश्न, 45 दिन का आंदोलन सफल

    By ASHOK SHARMAEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का 45 दिवसीय आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। समिति ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने पर खुशी म ...और पढ़ें

    इस जीत का जश्न ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ मनाया गया।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। लगभग 45 दिनों तक चला श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का आंदोलन आज ढोल-नगाड़ों, मिठाइयों और उल्लास के माहौल के बीच सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर समिति से जुड़े सभी संगठनों और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाइयाँ बांटीं, ढोल की थाप पर डांस किया और खुशियां मनाईं।

    आंदोलनकारियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को आखिरकार बंद कर दिया गया है। संघर्ष समिति का कहना था कि उक्त मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अनिवार्य होती है। इसी कारण लंबे संघर्ष के बाद कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया गया।

    समिति ने यह भी दोहराया कि श्री माता वैष्णो देवी का चढ़ावा परंपराओं और विधि-विधान के अनुसार ही होना चाहिए तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भविष्य में कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जो हिंदू समाज के हितों के विरुद्ध हो।

    आज आंदोलन की सफलता के बाद सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। संघर्ष समिति से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और एकजुटता का संदेश दिया।

    इस अवसर पर गीता भवन में विशेष पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति और भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई।

    बैठक के उपरांत समिति के पदाधिकारी भगवान विष्णु जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए और माता के जयकारों के साथ धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया।आंदोलन की इस सफलता को जम्मू की जनता की एकजुटता और संघर्ष की जीत के रूप में देखा जा रहा है।