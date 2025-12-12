Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आंखें नहीं खोलीं तो परिणाम गंभीर होंगे', वैष्णो देवी कॉलेज में सीट विवाद पर सरकार को हिंदू संगठनों की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:53 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी कॉलेज में सीट विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस मामले में ध्यान नहीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर चल रहा विवाद (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के आवंटन का विरोध कर रही संघर्ष समिति ने गुरुवार को कड़ी चेतावनी दी कि अगर जल्द इस मुद्दे का हल न हुआ तो उन्हें इस आंदोलन को दूसरे राज्यों में भी ले जाना पड़ेगा। समिति ने इस मुद्दे की अनदेखी व चुप्पी के लिए सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन पर भी तीखा हमला बोला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू के गीता भवन कार्यालय में अपनी कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया ने आंदोलन को मिल रहे व्यापक समर्थन के लिए ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, बार एसोसिएशन, युवा राजपूत सभा तथा अन्य संगठनों का धन्यवाद किया।

    बड़े स्तर पर होगा आंदोलन

    उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से यह आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और यदि सरकार ने अब भी आंखें न खोलीं तो परिणाम गंभीर होंगे। जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है। मनकोटिया ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस दाखिला विवाद से सबसे अधिक प्रभावित युवा हैं। इसलिए समिति ने यूथ विंग संघर्ष समिति का गठन किया है, जो आगामी दिनों में बड़े स्तर पर सड़क पर उतरेगा।

    सभी जिला संयोजकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रणनीति तय की गई है और उन्हें जिलों में बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही महिला विंग भी तैयार किया जाएगा।

    'उपराज्यपाल समिति के सदस्यों से नहीं मिले'

    मनकोटिया ने चेतावनी दी कि सरकार, श्राइन बोर्ड जितनी देरी करेगा, स्थिति उतनी ही बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि इतने दिनों के आंदोलन के बावजूद आज तक उपराज्यपाल समिति के सदस्यों से नहीं मिले।

    समिति को हल्के में न लिया जाए, आंदोलन किसी भी रूप में जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के देर करने से आंदोलन जम्मू-कश्मीर से बाहर जा सकता है। देशभर के कई संगठन समिति से संपर्क में हैं और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि यह आग देश में फैले, पर सरकार की चुप्पी हालात बिगाड़ रही है।