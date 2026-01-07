Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अलर्ट! वैष्णो देवी धाम के लिए बुकिंग करने से पहले जरूर करें ये काम, श्राइन बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को बुकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने फर्जी संदेशों, फोन कॉल या ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बर्फबारी में कुछ ऐसा दिखता है श्री माता वैष्णो देवी धाम (जागरण फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक अहम खबर है। श्राइन बोर्ड ने बुकिंग से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने और फर्जी मैसेज, फोन कॉल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जवाब में कोई भी पेमेंट न करने का आग्रह किया है। श्राइन बोर्ड ने मिलती-जुलती वेबसाइट या किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्शन के नाम पर पैसा मांगने वालों पर सख्ती दिखाते हुए आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि,

    झूठा दावा करने वाले फर्जी संदेशों, फोन कॉल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जवाब में कोई भी भुगतान न करें। कृपया अनधिकृत वेबसाइटों या व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के झांसे में न आएं। सभी बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट: http://maavaishnodevi.org के माध्यम से ही की जाती हैं। भुगतान करने से पहले पुष्टि करें। किसी भी संदेह की स्थिति में, कृपया श्राइन बोर्ड के हेल्प डेस्क से +91 9906019494 पर संपर्क करके पुष्टि करें। सतर्क रहें। सुरक्षित यात्रा करें। जय माता दी। - श्राइन बोर्ड

     माता वैष्णो देवी मंदिर में स्मार्ट लॉकर सुविधा

    तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए, श्राइन बोर्ड ने अधकुंवारी, गेट नंबर 03, और पार्वती, दुर्गा और राम मंदिर जैसे विभिन्न भवन हॉलों सहित कई स्थानों पर स्मार्ट लॉकर सुविधाएं भी स्थापित की हैं।  अटका आरती, नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका, कटरा-पंची हेलीकॉप्टर, और जम्मू-भवन-जम्मू पैकेज जैसी सेवाओं के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले तीर्थयात्री कमरा नंबर 04 में स्मार्ट लॉकर का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं।  इस फ्री सर्विस का फायदा उठाने के लिए, भक्तों को यह पक्का करना होगा कि उनकी बुकिंग रसीदों पर रूम नंबर 04 के रिसेप्शन काउंटर पर आधिकारिक मुहर लगी हो, क्योंकि बिना मुहर वाले डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

    वैष्णो देवी धाम पर कैसा है मौसम?

    कटड़ा सहित मां वैष्णो देवी के पावन दरबार में मौसम साफ है। सुबह से ही आसमान साफ रहने से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान राहत मिली। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा। वहीं, कश्मीर में बुधवार बर्फबारी होने से ठिठुरन बढ़ी है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।

    यात्रा मार्ग दिनभर 'मां वैष्णो देवी के जयकारों' से गूंजता रहा। मौसम अनुकूल रहने के चलते मां वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा भी दिनभर सुचारू रूप से जारी रही। हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन से विशेषकर बुजुर्ग, बीमार तथा कम समय में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली। यात्रा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही।

    यह भी पढ़ें- श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद, मेडिकल आयोग ने पाई कई कमियां