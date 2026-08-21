भारत-चीन सीमा तनाव के बीच अमेरिकी राजदूत का लद्दाख दौरा, ऐतिहासिक थिकसे मठ में बिताया समय; सर्जियो गोर ने की तारीफ

डिजिटल डेस्क, जम्मू। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को थिकसे मठ का दौरा किया। उत्तरी भारत के लद्दाख इलाके में थिकसे में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मठ मध्य लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है और तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसा दिखने के लिए मशहूर है।

लेह से 19 किलोमीटर दूर स्थित इस मठ की स्थापना 1433 में हुई थी। यहां बहुत पुरानी और शानदार मूर्तियां, स्तूप, स्क्रॉल पेंटिंग और दीवार पर बनी पेंटिंग हैं। इसके साथ ही यहां साल 1980 के दशक में स्थापित मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर (48 फीट) ऊंची मूर्ति भी है।

यह मठ अपनी रोजाना की सुबह की प्रार्थनाओं के लिए जाना जाता है। रोजाना यहां लोग आध्यात्मिक माहौल का अनुभव करने के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ ही, यहां से आस-पास के पहाड़ी गांवों का शानदार नजारा भी दिखता है। इसके पीछे सिंधु नदी बहती है।

गलवान झड़प के बाद पहली बार अमेरिकी राजनयिक ने किया विजिट जम्मू और कश्मीर में हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों के बाद गोर गुरुवार को लेह पहुंचे। साल 2020 के गलवान झड़पों और उसके बाद चीन के साथ सीमा पर गतिरोध के बाद, यह अमेरिका के एक टॉप राजदूत का रणनीतिक सीमा क्षेत्र का दौरा था। लद्दाख पहुंचने से पहले, राजदूत गोर ने कश्मीर घाटी में कई तरह के कार्यक्रम पूरे किए।