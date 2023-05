Ladakh News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे लद्दाख, दूरदराज इलाकों में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा

लद्दाख, जागरण संवाददाता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंगलवार को चार दिवसीय दौर पर लेह पहुंचे। वह लद्दाख के दूरदराज इलाकों में विकास को तेजी देने के साथ केंद्रीय योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने लद्दाख में पहले दिन लेह से सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल से मुलाकात की।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने दौरे की जानकारी खुद ट्विटर पर दी। उन्होंने लिखा, "#VibrantVillagesProgramme" मोदी सरकार का एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की विकास योजना को पहले गांव से आखिरी गांव और दूरदराज व दुर्गम गांव तक पहुंचने से लोगों में नई आशाएं और विश्वास जागा है।"

उन्होंने आगे कहा कि वो आज चार दिनों की लद्दाख यात्रा के लिए लेह पहुंचे हैं। उन्होंने ट्विटर पर सांसद जमयांग सेरिंग नामग्यास से मुलाकात के बारे में भी बताया और उनके साथ तस्वीरें भी शेयर की।

उन्होंने ट्वीट किया, "आज लेह में माननीय स्थानीय सांसद श्री @jtnladakh की उपस्थिति में डीएम व ग्रामीण विकास/पंचायती राज के अधिकारियों के साथ PMJSY/आवास व सेल्फ हेल्प ग्रुप की समीक्षा बैठक की।" लेह के सांसद जमयांग ने गिरिराज सिंह से मुलाकात पर कहा, "अपने लोगों की ओर से, मैं श्री गिरिराज सिंह का स्वागत करता हूं।"

On behalf of my people, I welcome Sh. @girirajsinghbjp Ji Minister of @MoRD_GoI, to Ladakh for a 4-day tour of rural villages, focusing on the #VibrantVillagesProgramme under the leadership of PM Sh. @narendramodi Ji to assess progress of our beautiful Union Territory of Ladakh. pic.twitter.com/JpG6DXT2A3— Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) May 9, 2023