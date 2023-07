केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज इलाकों में विकास को तेजी देने के लिए केंद्रीय सूचना खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लेह पहुंचे। दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने लेह के जिवेत्साल में दलाई लामा से भी भेंट की। क्षेत्र के जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी लेंगे।

विकास को तेजी देने लद्दाख पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दूरदराज कारजोक गांव का करेंगे दौरा

Your browser does not support the audio element.

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज इलाकों में विकास को तेजी देने के लिए केंद्रीय सूचना, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लेह पहुंचे। दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने लेह के जिवेत्साल में दलाई लामा से भी भेंट की। केंद्रीय मंत्री अपने लद्दाख दौरे के दौरान लेह से 211 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारजोक गांव का दौरा कर क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी लेंगे। कारजोक गांव विश्व के सबसे उंचे गांवों में से एक है। पंद्रह हजार फुट की उंचाई पर स्थित इस गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। गांव पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चांगचाांग इलाके में रूपशू ब्लाक में त्यों मोरीरी झील के पास स्थित है। केंद्र सरकार इस समय अपने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में लोगों की तेज विकास की उम्मीदों को पूरा कर रही है। ऐसे में समय समय पर केद्रीय मंत्री दूरदराज इलाकों का दाैरा कर लोगों की सुध लेने के साथ वहां पर विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्याें का निरीक्षण कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से दूरदराज, सीमांत इलाकों के निवासियों को उनके घर के पास हर सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। ऐसे में तीन दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री लेह में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक भी करेंगे। इस दौरान वह लद्दाख में विकास के साथ खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में हो रहे कार्याें के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके साथ वह लेह में प्रदेश भाजपा के कुछ नेताओं से भी मिलेंगे। तीन महीनों के दौरान अनुराग ठाकुर का यह दूसरा लद्दाख दौरा है। इससे पहले उन्होंने अप्रैल माह के अंत में लेह में जी 20 सम्मेलन के तहत हुई यूथ 20 बैठक में हिस्सा लिया था। केंद्रीय मंत्री के मंगलवार सुबह लेह पहुंचे थे। लेह एयरपोर्ट पर लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह के डिप्टी कमिश्नर, एसपी समेत प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

Edited By: Nidhi Vinodiya