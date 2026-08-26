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लद्दाख में वन्यजीवों को बचाने की बड़ी पहल, हिम तेंदुए और ब्लैक-नेक्ड क्रेन पर खास फोकस, 30 लाख डॉलर खर्च होंगे

By Rohit Jandiyal Edited By: Dallu Slathia
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:58 AM (IST)

Wildlife conservation Ladakh: UNDP इंडिया लद्दाख प्रशासन के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देगा। इस पहल में हिम तेंदुए-ब्लैक-नेक्ड क्रेन के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

लद्दाख में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा। (फाइल फोटो)

लद्दाख में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा। (फाइल फोटो) 

HighLights

  1. यूएनडीपी और लद्दाख प्रशासन की जैव विविधता संरक्षण साझेदारी।

  2. हिम तेंदुए और ब्लैक-नेक्ड क्रेन पर विशेष ध्यान।

  3. 'पीस' पहल के लिए 30 लाख डॉलर का निवेश।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) भारत ने हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख प्रशासन के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को दोहराया है।

अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंजेला लुसिगी ने लेह में हाल ही में आयोजित ब्लैक-नेक्ड क्रेन फेस्टिवल के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सहयोग के मौजूदा और भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा की।

हिम तेंदुओं के संरक्षण को बढ़ावा

बैठक में ‘सुरक्षित हिमालय’ परियोजना को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस परियोजना के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कराने में सहयोग दिया गया। इसके अलावा लद्दाख की याया त्सो और हानले झीलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दिलाने में भी परियोजना की अहम भूमिका रही।

अधिकारियों ने बताया कि चर्चा का मुख्य जोर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने और लद्दाख की व्यापक विकास प्राथमिकताओं को समर्थन देने पर रहा।

30 लाख अमेरिकी डालर की पहल

यूएनडीपी इंडिया ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर बताया कि पीस इसका अगला चरण है। यह 30 लाख अमेरिकी डालर की पहल है, जिसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हेमिस और नुब्रा के हिम तेंदुआ परिदृश्यों का संरक्षण करना है।

इस पहल से मिले अनुभवों को 95 बड़ी बिल्लियों के आवास वाले देशों के साथ साझा किया जाएगा।

ब्लैक-नेक्ड क्रेन के संरक्षण के लिए भी पहल

UNDP भारत लद्दाख प्रशासन के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ आजीविका और जलवायु कार्रवाई के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा लुप्तप्राय ब्लैक-नेक्ड क्रेन के संरक्षण के लिए सामुदायिक स्तर पर भी पहल की जा रही है।

इनमें नेस्ट वाचर कार्यक्रम शामिल है, जिसके तहत स्थानीय स्वयंसेवक ब्लैक-नेक्ड क्रेन के घोंसलों और उनके बच्चों को विभिन्न खतरों से बचाने में मदद करते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यूएनडीपी और लद्दाख प्रशासन आने वाले समय में केंद्रशासित प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ आजीविका और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में सहयोग जारी रखेंगे।