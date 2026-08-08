जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सरिये से लदा ट्रक पलटा, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, उधमपुर । जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के खैरी इलाके में शुक्रवार को सरिये से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सड़क किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल सवार युवक की चपेट में आने से गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद हाईवे की एक ट्यूब में यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, उधमपुर शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर शारदा माता मंदिर के समीप ट्रक नंबर जेके02डीएल0994 तेज गति से जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीखे मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक सड़क पर पलटने के बाद काफी दूरी तक घिसटता चला गया। हादसे के समय सड़क किनारे कुछ बाइक सवार खड़े थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायल को राष्ट्रीय राजमार्ग एंबुलेंस की मदद से जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने घायल की पहचान 21 वर्षीय सुब्रमण्यम पुत्र मुथिव कुमार निवासी तमिलनाडु के रूप में की है।