जम्मू-कश्मीर की दो महिला उद्यमियों को Startup India के तहत मिलेंगे 75 लाख रुपये

Jammu Kashmir Startup India इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के आयुक्त सचिव की देखरेख में वूमेन फॉर स्टार्टअप कार्यशाला 19 और 20 जून को स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसमें महिला उद्यमियों को मंच प्रदान हुआ था। स्टार्टअप इंडिया के तहत दो महिला उद्यमियों को 75 लाख रुपये की राशि मिलेगी। महिलाओं ने इसके लिए आभार जताया है।

जम्मू-कश्मीर की दो महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलेंगे 75 लाख रुपये

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर की दो महिला उद्यमियों को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के जरिए स्टार्टअप इंडिया के तहत इंडिया नेटवर्क से 75 लाख रुपये की धनराशि हासिल होगी। नुजहत काजी को 50 लाख और ईशा मीर को 25 लाख रुपये की धनराशि मिल रही है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के आयुक्त सचिव की देखरेख में वूमेन फॉर स्टार्टअप कार्यशाला 19 और 20 जून को स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसमें महिला उद्यमियों को मंच प्रदान हुआ था। 'उद्यमियों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत' जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक एजाज अहमद भट्ट ने बताया कि नुजहत काजी और ईशा मीर, अन्य महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हैं। जम्मू कश्मीर में महिलाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है। हम उद्यमियों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए हमेशा ही प्रयासरत हैं। स्टार्टअप इंडिया की हेड आस्था ग्रोवर ने कहा कि स्टार्टअप कार्यशाला में 16 राज्यों व 18 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रोवर ने महिला उद्यमियों के साथ रूबरू होते हुए कहा कि हमें जम्मू कश्मीर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्टार्टअप इंडिया की तरफ से कार्यशाला को सफल बनाने के लिए उन्होंने जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान की टीम का आभार जताया। 'महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया' उन्होंने कहा कि हम समावेशी उद्यमिता वातावरण कायम करना चाहते हैं जिससे महिलाएं सशक्त हों। इंडिया नेटवर्क के संस्थापक राहुल नार्वेकर ने कार्यशाला के तकनीकी सत्र में कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है वे अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं और हम उन्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वित्तीय सहयोग के अलावा हम परामर्श देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी मिलने वाली धनराशि से नवाचार के विचार को आगे बढ़ाएगी। ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। समाज के आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयास अहम हैं। नुजहत काजी ने स्टार्टअप के लिए धनराशि मिलने पर संतोष जताया। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए और कार्यक्रम किए जाने चाहिए।

