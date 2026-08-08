कश्मीर के दो बुनकरों को मिला राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित
बडगाम के मंजूर अहमद हाजम और फैयाज अहमद वानी को कनी बुनाई में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम् ...और पढ़ें
HighLights
बडगाम के दो बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला।
चांद-दार कनी शाल के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
कनी बुनाई कला के संरक्षण में अमूल्य योगदान दिया।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर के बडगाम जिले के कनिहामा के दो बुनकरों मंजूर अहमद हाजम और फैयाज अहमद वानी को कनी बुनाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
दोनों बुनकरों को उनके संयुक्त रूप से तैयार किए गए चांद-दार कनी शाल के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान मिला। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया।
हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग, कश्मीर ने दोनों मास्टर बुनकरों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान कनी बुनाई की स्वदेशी कला के संरक्षण और संवर्धन में उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण है।विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से कनी बुनाई की तकनीक को देश के शिल्प क्षेत्र में नई पहचान मिली है। इससे इस उच्च मूल्य वाली पारंपरिक कला के लिए नए कारोबारी अवसर खुलने की उम्मीद है।
20 अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर प्राचीन उत्कृष्ट कलाकृति को किया जीवंत
राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के तहत दोनों बुनकरों को प्रशस्ति-पत्र के साथ 2.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका पुरस्कार विजेता शाल कनी बुनाई की दुर्लभ तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है।इस शाल को कोडित तालीम लिपि के निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया, जो बुनाई में अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करती है। इसमें करीब 20 अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल कर एक प्राचीन उत्कृष्ट कलाकृति को पुनः जीवंत किया गया है।
विभाग ने कहा कि मंजूर अहमद हाजम और फैयाज अहमद वानी की उत्कृष्ट कारीगरी ने न केवल सदियों पुरानी कनी बुनाई की परंपरा को जीवित रखा है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई है।दोनों मास्टर बुनकर कश्मीर के हजारों बुनकरों और पूरे हस्तशिल्प समुदाय के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं। विभाग ने कहा कि उनकी यह उपलब्धि कश्मीर की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत के लिए गर्व का क्षण है।