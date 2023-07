Jammu: अमरनाथ यात्री का सामान चुराने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, श्रद्धालु के साफ किए थे 25 हजार रुपये

Jammu News अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर में एक श्रद्धालु के 21 हजार रुपये चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने श्रद्धालु के 21 हजार रुपये चुरा लिए थे। वहीं दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल मामले में आगे जांच चल रही है।

अमरनाथ यात्री का सामान चुराने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। Jammu News: अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर में एक श्रद्धालु के 21 हजार रुपये चोरी करने के आरोप में पुलिस ने चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से नकदी भी बरामद कर ली गई। पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के इंदौर निवासी आनंद शर्मा ने केनाल रोड पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात लोगों ने उनके 21 हजार रुपये चुरा लिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं चोर पुलिस ने आधार शिविर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो वहां दो संदिग्ध दिखे। पुलिस ने दोनों का पता लगाकर पकड़ लिया। पकड़े गए राजकुमार और रामजीवन दोनों निवासी गोंडा, उत्तर प्रदेश से पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी करना कबूल किया। पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चले कि उन्होंने किसी और वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। 1.2 लाख रुपये के सामान घर से किया साफ वहीं, रिहाडी पुलिस ने एक दुकान से चोरी हुए 50 हजार रुपये मूल्य के सिगरेट के साथ जसवंत कटारिया निवासी यू प्लाट को गिरफ्तार किया है। उधर, गांधीनगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि चोरों ने उनके घर से 1.2 लाख रुपये मूल्य का सामान चुरा लिया है। इसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान श्रवण कुमार निवासी राजौरी का नाम सामने आया। उसे पकड़ा गया, तो उसने चोरी की वारदात कबूल की। उससे सोने की एक नथ, एक टाप्स, एक कड़ा, दो अंगूठी और एक घड़ी बरामद हुई।

