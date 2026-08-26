दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे पर ढाई घंटे के अंदर दो बड़े हादसे, पिलर से फिसली स्लैब; 2 श्रमिकों की मौत

जागरण टीम, विजयपुर/जम्मू। निर्माणाधीन दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे पर मंगल को बड़ा अमंगल होते-होते टल गया। जम्मू-सांबा में 30 किलोमीटर के दायरे में ढाई घंटे के भीतर दो जगह निर्माणाधीन एलीवेटेड रोड पर एक जैसे हादसे हुए और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली हजारों टन वजनी स्लैब पिलर से फिसल सड़क पर आ गिरी।

इन हादसों में दो श्रमिकों को जान गंवानी पड़ी और एक अन्य घायल हो गया। खास बात यह है कि उस समय ट्रैफिक चल रहा था और गनीमत यह रही कि कोई भी वाहन इस स्लैब की चपेट में नहीं आया। इन हादसों से निर्माण कंपनियों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सवाल उठ रहे हैं।

वहीं, पुलिस ने हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण समुद्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी करवा रही है। पहला हादसा मंगलवार सुबह करीब 9.30 बजे विजयपुर के जख क्षेत्र में हुआ। बिहार के मजदूर की मौत दूसरा हादसा जम्मू के सिद्धड़ा में हुआ। जख के पास जम्मू-पठानकोट हाईवे पर वाहन गुजर रहे थे और सोमवार रात से फ्लाईओवर के दो पिल्लर के बीच डायाफ्राम सेगमेंट (स्लैब) को स्थापित किया जा रहा था।

कई श्रमिक आसपास खड़े थे। इसी दौरान, एक स्लैब असंतुलित हुई और फिसलकर करीब 50 फीट से नीचे गिरने लगी। कई श्रमिक तुरंत दूसरी स्लैब पर कूद गए। इसकी चपेट में आने से बिहार के समस्तीपुर निवासी गौतम साहु (26) ऊपर ही फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका सहयोगी बिटिश साहु (25) सड़क पर आ गिरा। उसे गंभीर चोटें आई हैं और एम्स में उपचाराधीन है।

5 लाख रुपये का मुआवजा वहीं, दूसरे श्रमिक का शव ऊपर करीब दो घंटे फंसा रहा। जिसे बाद में क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। इसके बाद श्रमिकों ने घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कंपनी के अधिकारी व नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के निदेशक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने का भरोसा दिलाया।