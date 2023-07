Jammu News: महिला समेत दो फर्जी आयकर अधिकारी गिरफ्तार, अफसरों के जांच रहे थे दस्तावेज

Jammu News पुलिस ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में दो नकली आयकर अधिकारियों को गिरफ्तार किया इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस को देख वे भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे साधना टाप इलाके में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से वाहन चालक की मौत हो गई।

Jammu News: महिला समेत दो फर्जी आयकर अधिकारी गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.