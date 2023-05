Srinagar: तेज रफ्तार ट्रक ने CRPF वाहन को मारी टक्कर, तीन कर्मी जख्मी; देखें VIDEO

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। दक्षिण कश्मीर में बुधवार को बेकाबू ट्रक की टक्कर में सीआरपीएफ के तीन जवान जख्मी हो गए। दोषी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, यह हादसा दोपहर बाद श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा के पास नामबल इलाके में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय वर्षा हो रही थी।

सीआरपीएफ की 130वीं वाहिनी के जवानों का एक दस्ता सड़क किनारे एक बंकर पास अपने बख्तरबंद वाहन में सवार था। जम्मू की तरफ से ट्रक तेज गति से श्रीनगर आ रहा था। उसकी गति तेज थी। सड़क पर एक जगह घुमाव के पास ट्रक बेकाबू हो गया।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Two CRPF personnel were injured after a speedy truck hit their vehicle in Awantipora, Pulwama district earlier today: CRPF

(CCTV video source: CRPF) pic.twitter.com/0r6oZY34pd