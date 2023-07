Jammu: भारतीय ही नहीं विदेशी भी हैं बाबा बर्फानी के भक्त, कैलिफोर्निया के दो नागरिक कर रहे अमरनाथ यात्रा

जम्मू, एजेंसी। बाबा बर्फीनी की कठिन यात्रा में केवल भारत के ही श्रद्धालु शामिल नहीं है, बल्कि विदेश के लोग भी अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। कैलिफोर्निया से दो नागरिक जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। दोनों ही विदेशी नागरिक उत्साहपूर्वक अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार सुबह तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था अमरनाथ गुफा मंदिर की अपनी आगे की तीर्थयात्रा के लिए श्रीनगर बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के जुड़वां मार्गों की ओर रवाना हुआ है।

अमरनाथ की यात्रा पर निकले दो विदेशी नागरिकों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द अमरनाथ आये, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। मैं इस कहानी को 40 वर्षों से जानता हूं। यहां आना असंभव लग रहा था और एक सपना था। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हो गया एक साथ और हम यहां हैं। हम बता नहीं सकते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं।

