Jammu Blast: TRF ने ली धमाके की जिम्मेदारी, सुरक्षा पर उठे सवाल; अमरनाथ यात्रा पर चौकसी की दरकार

Jammu Blast सोमवार देर रात आतंकी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमला उसके चिनाब स्क्वाड ने किया है। अगर यह धमाका वाकई टीआरएफ ने किया है तो जारी श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा प्रबंधों की एक बार फिर समीक्षा की जरूरत है। जम्मू के कच्छी छावनी में बीती रात करीब 12 बजे एक जोरदार धमाका हुआ था।

Jammu Blast: TRF ने ली धमाके की जिम्मेदारी, सुरक्षा पर उठे सवाल

