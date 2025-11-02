Language
    जम्मू में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत

    By Jaimbal Choudhary Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    मीरां साहिब के गांव लंगोटिया में एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार चमन लाल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चमन लाल कीर पिंड से अपने गांव लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ।

    अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक घायल। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मीरां साहिब। गांव लंगोटिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक घायल हो गया। उसकी पहचान चमन लाल निवासी पृथ्वीपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी चालक गांव कीर पिंड से अपने गांव की ओर जा रहा था। गांव लंगोटिया के पास पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।

    हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने घायल अवस्था में उसे सड़क से उठाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।