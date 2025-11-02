जम्मू में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत

संवाद सहयोगी, मीरां साहिब। गांव लंगोटिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी चालक घायल हो गया। उसकी पहचान चमन लाल निवासी पृथ्वीपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती कराया।

उधर, टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी चालक गांव कीर पिंड से अपने गांव की ओर जा रहा था। गांव लंगोटिया के पास पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।