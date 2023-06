जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था हो सुचारू, जोन आधारित बनाई जाए योजना: एलजी सिन्हा

उपराज्यपाल ने बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने पार्किंग और पैदल यात्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों जिला प्रशासन एसएसपी और ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोन आधारित ट्रैफिक योजना बनाने का निर्देश दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था हो सुचारू, जोन आधारित बनाई जाए योजना: सिन्हा

जम्मू, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल ने बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने, पार्किंग और पैदल यात्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों, जिला प्रशासन, एसएसपी और ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोन आधारित ट्रैफिक योजना बनाने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने श्री बाबा अमरनाथ जी यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन और व्यापक गतिशील योजना की समीक्षा के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काफिलों, पशुधन, आवश्यक वस्तुओं और बागवानी उत्पादों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के लिए समय स्लॉट अधिसूचित किया जाना चाहिए। ट्रैफिक सलाह, शेड्यूल और कट ऑफ टाइमिंग का सख्ती से पालन साथ ही ट्रैफिक सलाह, शेड्यूल और कट ऑफ टाइमिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस, एनएचएआई, बीआरओ और अन्य एजेंसियों को भी वास्तविक समय की घटना पर प्रतिक्रिया देने और दुर्घटना जनित रुकावट के प्रभावों को कम करने के लिए अधिक कर्मियों और मशीनरी को तैनात करना चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को प्रभावी ट्रैफिक, ट्रांजिट और यात्रा मांग प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने जम्मू व कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर और एडीजीपी को अपने-अपने संभागों में यातायात प्रबंधन की समग्र निगरानी करने का निर्देश दिया। सोनमर्ग में यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा बैठक में मुगल रोड के उपयोग, वैकल्पिक मार्गों, मुगल रोड पर सार्वजनिक उपयोगिताओं और पहलगाम और सोनमर्ग में यातायात प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। आइजी भीम सेन टूटी ने यात्रा की कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके गोयल, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डा. मनदीप कुमार भंडारी व अन्य अधिकारी शामिल हुए

