Amarnath Yatra: आज दो लाख का आंकड़ा पार करेगी यात्रा, कश्मीर में बिना जत्थे बेखौफ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु

अमरनाथ यात्रा आज दो लाख का आंकड़ा पार करेगी।

HighLights जम्मू से अब तक कड़े सुरक्षा घेरे में 72,789 श्रद्धालु रवाना हुए जबकि 1,14,325 शिवभक्तों ने सीधे जाकर किए दर्शन। एक दिन में सबसे ज्यादा 24,545 श्रद्धालुओं ने माथा टेका।

राज्य ब्यूरो, जम्मू: कश्मीर में हालात अब लगभग सामान्य हैं और देश-विदेश से श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु बेखौफ होकर पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आ-जा रहे हैं। यह कश्मीर में शांत और विश्वासपूर्ण माहौल का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू से कड़े सुरक्षा घेरे में जत्थे में शामिल हुए बिना सीधे ही कश्मीर के बालटाल व पहलगाम पहुंचकर यात्रा कर रहे हैं। यह आंकड़ों से पुष्ट होता है। एक जुलाई से शुरू हुई यात्रा में शुक्रवार तक जम्मू से जत्थे के साथ निकले श्रद्धालुओं की संख्या 72,789 है जबकि एक लाख 87 हजार से ज्यादा (1,87,114) श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यानि एक लाख से अधिक (1,14,325) यात्री बिना किसी डर के सीधे यात्रा पर निकले हैं। हालांकि जत्थे के बिना भी जम्मू-श्रीनगर हाईवे सहित यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इस बीच, शुक्रवार को 24,545 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इस वर्ष जारी यात्रा में अब एक दिन में दर्शन करने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। पूरी उम्मीद है कि शनिवार को मात्र 15 दिन में यात्रा का आंकड़ा दो लाख पार कर जाएगा। इस बीच, जम्मू से तड़के 7,245 श्रद्धालुओं का 12वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ, जो शाम को वहां पहुंच गया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना हुआ है। बता दें कि इस बार यात्रा 62 दिन की है और 31 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन संपन्न होगी। बता दें कि पिछले साल यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी और उसकी अवधि 43 दिन की थी। इस दौरान करीब साढ़े तीन लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी।

