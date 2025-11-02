जम्मू के दुर्गा नगर में हुई चोरी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार; नकदी और गहने बरामद
जम्मू ग्रामीण पुलिस ने दुर्गा नगर चिनौर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से 4,84,000 रुपये नकद और सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, चोर 16 अक्तूबर, 2025 को एक घर में खिड़की तोड़कर घुसा था। आरोपी ने जम्मू जिले के अन्य इलाकों में भी चोरी की बात कबूली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने शहर से लगते दुर्गा नगर चिनौर में हुई चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित से पूछताछ में पुलिस ने उसके घर से 4,84,000 रुपये नकद, दो सोने की अंगूठियां और लगभग ढाई तोले वजन का एक पुरुष कंगन बरामद किया है।
एसपी ग्रामीण जम्मू बृजेश शर्मा ने बताया कि 16 अक्तूबर 2025 को दुर्गा नगर स्थित एक घर में चोरों ने सेंध लगाई। जहां चोर खिड़की का एयर कंडीशनर तोड़कर घर के भीतर घुसा और नकदी व आभूषण लेकर फरार हो गया। इस संबंध में दोमाना पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस मामले में पुलिस चौकी चिनौर की पुलिस टीम ने चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। जांच के दौरान पुलिस ने कालका कॉलोनी, बाग-ए-बाहू निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान में भागड़ मंडी, त्रिकुटा नगर जम्मू में रह रहा है।
कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने दुर्गा नगर में हुई चोरी और जम्मू जिले के विभिन्न इलाकों में हुई कई अन्य चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। मामले की जांच जारी है और आरोपित से कुछ और बरामदगी हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।