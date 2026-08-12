पर्यटकों को लुभा रही लद्दाख के घुमंतू समुदाय की जीवनशैली, 15 हजार फुट की उंचाई पर नृत्य का लिया आनंद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के नए जिले चांगथांग में घुमंतू समुदाय, चांगपा की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली पर्यटकों को आकर्षित कर रही। चांगथांग के सो मोरीरी में हो रहे अनूठे मेले के दूसरे दिन करीब 15,000 फुट की उंचाई पर पर्यटकों ने चांगपा समुदाय के जीवंत लोक संगीत, नृत्य का आंनद लिया।

यह मेला पर्यटकों को लद्दाख के दूरदराज इलाकों तक ले जाने के अभियान का हिस्सा है। इस चांगथांग नोमेडिक मेले का शुभारंभ लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को किया था। मंगलवार को अपने समुदाय पारंपरिक फर के कोट, ऊनी पोशाक व आभूषणों से सजे चांगपा कलाकारों ने लोक गीत, नृत्य पेश किए।

नोमेडिक मेले में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए पश्मीना, हस्तशिल्प, कच्चे पश्मीना ऊन की कताई व हाथ से बुनाई का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पर्यटक देख रहे हैं कि चांगपा समुदाय किस तरह से पशमीना बकरियों से विश्व प्रसिद्ध पशमीना तैयार करता है।

पर्यटक चांगपा समुदाय के खान पान को भी करीब से देख रहे इसके साथ पर्यटकों के लिए घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक खेल के साथ तीरंदाजी, याक की सवारी का भी बंदोबस्त है। इसके साथ पर्यटक चांगपा समुदाय के खान पान को भी करीब से देख रहे हैं। उनके लिए भुने हुए जौ का आटा, मक्खन वाली चाय (गुर-गुर चाय), चांग (जौ की बीयर), सूखा पनीर (छुरपी) भी उपलब्ध है।

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लद्दाख के मुख्यसचिव आशीष कुंद्रा का कहना है कि चांगथांग के खानाबदोश इस नोमेडिक मेले में अपनी परंपराओं से कहीं बढ़कर उत्साह दिखा रहे हैं। उनका यह उत्सव एक ऐसी जीवनशैली है, जिसने समय की हर कसौटी को सहते हुए आज तक अपनी पहचान को बरकरार रखा है।

दूरदराज इलाकों में स्मृद्धि का संदेश लेकर पर्यटक सो मोरीरी में चांगथांग नोमेडिक मेले में पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की आमद में हो रही वृद्धि से दूरदराज इलाकों के निवासी उत्साहित हैं। जारी वर्ष में पहले सात महीनों में 3,30,332 पर्यटक अाएं हैं जो पिछले साल पहुंचे पर्यटक के लगभग बराबर है।

बेहतर पर्यटन व्यवस्था बनाने के लिए किया जा रहा ऐसे में जारी वर्ष में लद्दाख आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा चार लाख तक पहुंचेंगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सभी सात जिलों में पर्यटन से जुड़े उद्योगों का पंजीकरण किया जा रहा है। यह बेहतर पर्यटन व्यवस्था बनाने के लिए किया जा रहा है।

चांगपा का खानाबदोश जीवन पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटक लद्दाखी खानाबदोशों के जीवन के करीब से देखते हैं। अब पर्यटन विभाग नोमेडिक खानाबदोश मेलों का आयोजन कर देश के विभिन्न हिस्सों से लद्दाख आने वाले पर्यटकों का ऐसे इलाकों तक पहुंचा रहा है यहां पर कठिन हालात में रह रहे खानाबदोश लोग अपनी संस्कृति को आज भी सहेजे हुए हैं। उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नही किया है।