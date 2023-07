बेघर लोगों को जमीन देने का फैसला ऐतिहासिक, दुष्प्रचार कर रहे उमर-महबूबा जैसे नेताः BJP महासचिव तरुण चुग

Jammu Kashmir News चुग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बेघर लोगोंं को जमीन देने का फैसला सराहनीय है। इससे गरीबों को छत मिलेगी। उमर महबूबा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों काे छत मिलने का विरोध कर जन विरोधी नेताओं ने असली चेहरा दिखाया है।

बेघर लोगों को जमीन देने का फैसला एतिहासिक है: तरुण चुग

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, जम्मूः प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जमीन, प्रदेश के निवासियों की है। महबूबा मुफ्ती व उमर अब्दुल्ला जैसे नेता गरीबों को भूमि देने के सरकार के एतिहासिक फैसले पर प्रापोगंडा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर आए चुग ने कहा है कि अपने कार्यकाल में हजार कनाल सरकारी जमीन कब्जाने वाली राजनीतिक पार्टियों के नेता भूमिहीन लोगों को जमीन देने पर दुष्प्रचार कर अपने जन विरोधी होने का सबूत दे रहे हैं। दो दिवसीय कश्मीर दौरे के बाद चुग ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगो को जमीन देने जा रही है जो बेघर हैंं। नेकां, पीडीपी जैसे दलों को यह भी पच नही रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के ऐसे करीब दो लाख लोगों को पांच मरला के प्लाट देने के फैसला किया जो जमीन न होने के कारण केंद्रीय योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर जैसे नेताओं ने इसे अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अन्य हिस्सों के निवासियों को जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश करार दिया है। इसके खिलाफ भाजपा मैदान में है। ऐसे में चुग ने कहा है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बेघर लोगोंं को जमीन देने का फैसला सराहनीय है। इससे गरीबों को छत मिलेगी। उमर, महबूबा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों काे छत मिलने का विरोध कर जन विरोधी नेताओं ने असली चेहरा दिखाया है। इन कश्मीर केंद्रित दलों को आड़े हाथ लेते हुए चुग ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों के लिए कुछ करने के बजाए सिर्फ अपने घर भरे। आज जनहित के फैसले होने पर उन्हें बुरा लग रहा है।

Edited By: Mohammad Sameer