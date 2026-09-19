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उमक सरकार और NHM कर्मियों के बीच बनी सहमति, लिखित आश्वासन के बाद स्थगित की हड़ताल, एक महीने में पूरी होंगी सभी मांगें

By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 12:02 AM (IST)

नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी दस दिनों से चली आ रही हड़ताल एक महीने के लिए स्थगित कर दी है।

उमक सरकार और NHM कर्मियों के बीच बनी सहमति। फोटो जागरण

उमक सरकार और NHM कर्मियों के बीच बनी सहमति। फोटो जागरण

HighLights

  1. स्वास्थ्य मंत्री से लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित।

  2. सरकार ने मांगों पर विचार के लिए कमेटी गठित की।

  3. एक महीने में मांगें पूरी न होने पर फिर आंदोलन।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद उनकी मांगें पूरी करने के लिए लिखित आश्वासन मिलने के बाद दस दिनों से चली आ रही हड़ताल एक महीने के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने कर्मचारियों को उनकी मांगें पूरी करने का विश्वास दिलाया। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है।

नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की समन्वय समिति की शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू, मिशन निदेशक एनएचएम आकृति सागर व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ लंबी बैठक चली। इसमें मंत्री ने कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों से भलीभांति अवगत हैं लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कम से कम एक महीने का समय चाहिए।

उन्होंने कर्मचारियों को लिखित में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजे गए पत्रों व मांगे पूरी करने के लिए राज्य में की गई प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज भी दिखाए। इसके बाद कर्मचारी संतुष्ट नजर आए।

आश्वासन के बाद मांगें नहीं हुईं पूरी

बाद में जम्मू और कश्मीर दोनो ही जगहों के कर्मचारियों ने एक संयुक्त बैठक कर हड़ताल को एक महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया। कर्मचारियों की ओर से जम्मू संभाग के अध्यक्ष डा. विकास शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें लिखित में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके पास मांगें पूरी करने की पूरी इच्छाशक्ति है।

कोई भी कर्मचारी सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता। हमने सरकार को पंद्रह अगस्त तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन नौ सितंबर को हड़ताल शुरू की। उन्हाेंने कहा कि पहले भी सरकारों ने आश्वासन दिए लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं की।

मगर इस बार लिखित में आश्वासन मिला है। उन्होंने मांगों काे पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर संतोष जताया और कहा कि कर्मचारी शनिवार से काम पर लौट आएंगे लेकिन अगर एक महीने में उनकी मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों की मांगों काे पूरा करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक महीने में मांगे पूरी करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

एनएचएम कर्मचारियों की मांगें

  • -योग्य कर्मचारियों को नियमित करना
  • -समान काम के लिए समान वेतन
  • -सातवें वेतन आयोग को लागू करना
  • -नौकरी के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को 30 लाख की आर्थिक सहायता देना
  • -सेवानिवृत्ति होने पर कर्मचारियों को 20 लाख का लाभ देना
  • -योग्य कर्मचारियों को बकाया लायल्टी बोनस तुरंत देना
  • -वन टाइम ट्रांसफर पालिसी
  • -समय पर वेतन का भुगतान

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