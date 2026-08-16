ऊधमपुर में स्वतंत्रता दिवस की धूम, शहीद भगत सिंह पार्क में कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा ने फहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा ने शहीद भगत सिंह पार्क में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी का पर्व हमें उन वीरों के संघर्ष और त्याग की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

उन्होंने भगत सिंह सहित सभी बलिदानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।



वहीं, जेके नेशनल कांफ्रेंस जोन ऊधमपुर-रियासी ने पिट्टन बड में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। जोनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय खजूरिया ने तिरंगा फहराया। उन्होंने भाईचारे और जम्मू-कश्मीर की बहुलतावादी परंपरा को मजबूत करने पर जोर देते हुए केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की।



रामनगर के चौकी जंद्रोड में पीएम श्री राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने तिरंगा फहराया। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विधायक ने राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और विकसित भारत के निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर जोर दिया।