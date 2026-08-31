लद्दाख में 18 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर सेना का साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन, जान बचाने के लिए ढलान पर उतरा चीता हेलीकॉप्टर
भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में 18,600 फीट की ऊंचाई पर नुन-कुन चोटी के पास एक घायल व्यक्ति को जोखिम भरे अभियान में सुरक्षित निकाला।
HighLights
सेना ने लद्दाख में 18,600 फीट पर घायल को बचाया।
चीता हेलीकॉप्टर ने जोखिम भरी ढलान पर लैंडिंग की।
पायलटों ने असाधारण साहस और सटीकता का प्रदर्शन किया।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिकाें की लाइफ लाइन बने सेना के हेलीकॉप्टर जानें बचाने के लिए जोखिम भरे रेस्कयू अभियान चला रहे हैं। सेना ने लद्दाख में पुन-कुन चोटी के पास 18,600 फुट की उंचाई पर ढलान में हेलीकाप्टर उतार कर घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया।
असंभव को भी संभव बनाने का जज्बा रखने वाले सेना की एविएशन कोर के पायलेटों ने रेस्क्यू के दौरान चीता हेलीकाप्टर को कारगिल की सुरू घाटी के पास ढलान पर उतारने के लिए बेहद जोखिम भरा तरीका अपनानाया। ढलान पर लैंडिंग के दौरान हेलीकाप्टर अपने भार के कारण फिसल कर दुर्घटनग्रस्त हो सकता था।
इसे ध्यान में रखते हुए हेलीकाप्टर से गैर-जरूरी उपकरण हटा इसे हल्का किया गया। और भार कम करने के लिए इसमें सीमित मात्रा में ईंधन रखा गया। ऐसा अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान व लैंडिंग की चुनौती को कम करने के लिए किया गया। इसके बस हेलीकाप्टर को अपने स्किड टाइप लैंडिंग गियर (हेलीकाप्टर के नीचे लगा फ्रेम) से सिर्फ एक ओर लैंड किया गया। दूसरा हिस्सा हवा में था।
सेना के पायलटों ने घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकाला
लद्दाख की नुन-कुन जुड़वा चोटियां 23 हजार फुट उंची हैं। कई बार पर्वतारोही इन चोटियों पर चढ़ाई करते समय कम आक्सीजन के माहौल में बीमार हाे जाते हैं। ऐसे हालात में भारतीय सेना की एविएशन टीम ने नुन-कुन के पास करीब बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहसिक कैजुअल्टी एवैक्यूएशन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दुर्गम ढलान, तेज हवाओं और हेलीकाप्टर उतारने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के बावजूद सेना के पायलटों ने घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकाला।
असंभव को बना दिया संभव
ऑपरेशन के दौरान आर्मी एविएटर्स ने असाधारण सटीकता, साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन किया। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के अनुसार यह मिशन दिन की अंतिम समय में उपलब्ध लैंडिंग विंडो में शुरू किया गया था। इसके बाद रोशनी कम होने की स्थिति में बचाव संभव नही था।
इससे अभियान की चुनौती और बढ़ गई थी। अत्यधिक उंचाई, तेज हवाओं और सीमित लैंडिंग स्पेस के बावजूद भारतीय सेना के एविएशन पायलटों ने शनिवार शाम को इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया।
भारतीय सेना ने इस अभियान को अपने एविएटर्स के कौशल, साहस, दृढ़ संकल्प व मानवीय संवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। घायल को इलाज के लिए जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। यह साहसिक रेस्क्यू आपरेशन साबित करता है कि विषम भौगोलिक व मौसम संबंधी परिस्थितियों में भी भारतीय सेना अपने जवानों व नागरिकों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है।