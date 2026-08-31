जम्मू-कश्मीर में आतंकियों का नया पैंतरा, व्हाट्सएप छोड़ पोर्न साइट्स का कर रहे इस्तेमाल; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

एजेंसी, श्रीनगर/नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के आतंकवादी संगठनों द्वारा दुरुपयोग का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों और उनके हैंडलरों की एक नई रणनीति का पता लगाया है। अब आतंकी गुप्त संचार के लिए पोर्नोग्राफी वेबसाइटों और कुछ विशेष एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इन गुप्त संचार माध्यमों का इस्तेमाल आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआई जम्मू-कश्मीर में अपने भर्ती किए लोगों तक निर्देश पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी से बचना है।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार कुछ पोर्नोग्राफी प्लेटफार्म पर रियल-टाइम चैट की सुविधा उपलब्ध होती है। ये फीचर आसपास के लोगों से संपर्क या डेटिंग के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आतंकी हैंडलर कथित तौर पर इनका इस्तेमाल संदेश भेजने और गतिविधियों में समन्वय के लिए कर रहे हैं।

यूजर्स की पहचान छिपाना मुश्किल सुरक्षा एजेंसियों ने कई विशेष डिजिटल टूल्स को जांच के दायरे में रखा है। अधिकारियों के अनुसार, आतंकी हैंडलर टोर नेटवर्क आधारित कोटेक्स और कोनियन जैसे मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप एन्क्रिप्टेड नोड्स के जरिए डेटा को रूट करते हैं, जिससे यूजर्स की पहचान छिपाना मुश्किल हो जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कोनियन के एंड्रायड पैकेज किट तक पहुंच पर प्रतिबंध है। एंड्रायड पैकेज किट, एंड्रायड आपरेटिंग सिस्टम में मोबाइल एप्लिकेशन को वितरित और इंस्टाल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फाइल फार्मेट है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती इसके अलावा, आतंकी ऐसे प्राइवेसी-केंद्रित प्लेटफार्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें बिना सिम कार्ड या फोन नंबर के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग की सुविधा उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी व्यवस्था यूजर की पहचान और उसकी गतिविधियों का पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए कठिन बना देती है।

एजेंसियां वियतनाम आधारित कुछ ऐप्स के साथ-साथ मूनचैट जैसे अनाम प्लेटफार्म पर भी नजर रख रही हैं। अधिकारियों के अनुसार मूनचैट के कुछ संस्करण पीजीपी एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं और इनमें पारंपरिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को दरकिनार करने की क्षमता है।

ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना अधिक मुश्किल अधिकारियों ने कहा कि भारत में प्रतिबंधित कई पोर्नोग्राफी ऐप्स को पीपीएन के जरिए अवैध रूप से डाउनलोड किया जा रहा है। पीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हुए यूजर के आइपी एड्रेस को छिपाता है, जिससे आनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना अधिक मुश्किल हो जाता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, टोर नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले कई प्लेटफार्म निगरानी के लिए विशेष चुनौती पैदा करते हैं। टोर एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को दुनिया भर में मौजूद कई रिले नोड्स के जरिए भेजता है, जिससे डेटा के स्रोत और गंतव्य को छिपाना संभव होता है।

साइबर निगरानी व्यवस्था लगातार मजबूत हालांकि, टोर को अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था द टोर प्रोजेक्ट संचालित करती है और इसका इस्तेमाल वैध प्राइवेसी तथा सेंसरशिप से बचने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसकी गुमनामी की सुविधाओं का इस्तेमाल अब आतंकी और अन्य गुप्त नेटवर्क भी कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां इन वैकल्पिक और छिपे हुए संचार माध्यमों की पहचान करने तथा उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी साइबर निगरानी व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही हैं। अधिकारियों ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए कहा कि आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर में युवाओं की भर्ती और कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए पोर्न साइट्स से जुड़े एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग फीचर्स का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं।

पारंपरिक इंटरनेट मीडिया से हटकर अब आतंकी हैंडलर इन प्लेटफार्म के जरिए संभावित युवाओं से संपर्क कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग ऐप्स में सुरक्षा का स्तर भी अलग होता है। अधिकारियों ने बताया कि इस रुझान के चलते आतंकी व्हाटसअप, फेसबुक मैसेंजर और सिग्नल जैसे आम सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग ऐप्स से दूर होते जा रहे हैं।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, घाटी में आतंकी हैंडलर और रिक्रूट कुछ ऐसे एप्लिकेशन पर निर्भर हैं जो धीमी 2जी या एज नेटवर्क स्पीड में भी काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐप्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर या ईमेल की भी आवश्यकता नहीं होती।

इन नई रणनीतियों का खुलासा उस समय हुआ जब सुरक्षा बल विदेशी कंपनियों द्वारा जारी वर्चुअल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई कर रहे थे। विदेशी कंपनियों द्वारा विकसित वर्चुअल सिम तकनीक के जरिए कंप्यूटर से ऐसे फोन नंबर बनाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल विशेष एप्लिकेशन के माध्यम से स्मार्टफोन पर किया जाता है और जिनसे बेहद कम डिजिटल निशान छूटते हैं।