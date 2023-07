Terrorist Attack in Anantnaag जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने दो बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की। इसमें दोनों मजदूर घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस फायरिंग के बाद अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। वहीं इलाके में तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की मजदूरों पर फायरिंग, पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी

